Afyonkarahisar'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Afyonkarahisar'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Afyonkarahisar'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Balçıkhisar köyü civarındaki Baba Dağ mevkine Anadolu yaban koyunları başta olmak üzere yaban hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Balçıkhisar köyü civarındaki Baba Dağ mevkine Anadolu yaban koyunları başta olmak üzere yaban hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası Anadolu yaban koyunları başta olmak üzere yaban hayvanlarının yiyecek bulma sıkıntısı çekmemesi için yem bıraktı.

Ekiplerin, Baba Dağ Mevkisine kuru yonca ve buğday bıraktığı bildirildi.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Balçıkhisar, Karahisar, Baba, Güncel, Haber

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