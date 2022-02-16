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Afyonkarahisar'da yaban hayatının izlenmesinde teknolojiden yararlanılıyor

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'da yaban hayatının izlenmesinde teknolojiden yararlanılıyor

Afyonkarahisar'daki yaban hayatının geliştirme sahalarının izlenmesinde teknolojik ekipmanlardan faydalanılıyor.

Afyonkarahisar'daki yaban hayatının geliştirme sahalarının izlenmesinde teknolojik ekipmanlardan faydalanılıyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, kentteki yaban hayatının geliştirme sahalarının izlenmesi ile korunan alanlardaki faaliyetlerinde drone, fotokapan ve teleskop kullanıyor.

Ekiplere, Akdağ ve Eber Gölü başta olmak üzere kentteki sulak alanlardaki yaban hayvanlarının gözlenmesi ile kaçak avcılık denetimlerinde teknolojik ekipmanlar büyük katkı sağlıyor.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Drone, Güncel, Haberler

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