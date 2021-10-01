Afyonkarahisar'da virajı alamayan araç kaza yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da virajı alamayan araç kaza yaptı

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da virajı alamayan araç kaza yaptı

Afyonkarahisar'da virajı alamayarak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'da virajı alamayarak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sevim K. yönetimindeki 26 BM 228 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda Bayramgazi köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Virajda bulunan duvara ve yol kenarındaki tabelalara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, kaza yapan araçtaki yaralı Sevim K.'yı araçtan çıkararak 112 acil çağrı merkezini aradı.

Olay yerine gelen ambulans yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da virajı alamayan araç kaza yaptı

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

 Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş

Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş

 DP Genel Başkanı Uysal'ın memleketi İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, partiden istifa etti

DP Genel Başkanı Uysal'ın memleketi İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, partiden istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Oğuzhan Koç Seren Serengil
Spor Mario Balotelli Sergen Yalçın Umut Meraş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da virajı alamayan araç kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:04:53. #1.12#