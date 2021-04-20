Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor
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Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor Vatandaş soka çıkma kısıtlamasının daha erken saate çekilmesinden memnun Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor

Vatandaş soka çıkma kısıtlamasının daha erken saate çekilmesinden memnun

AFYONKARAHİSAR - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'a çekilirken, vatandaşlar daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirttiler.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da her geçen gün artan Covid-19 vakaları nedeniyle ülke çapında 2 hafta süreyle uygulanacak kısıtlamalardan vatandaşlar oldukça memnun. Hafta sonu gün boyu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta içi de sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'dan 19.00'a çekilmesinin ardından Afyonkarahisarlı vatandaşlar yine vatandaşlardan şikayetçi oldu. Bir çok vatandaşlar bazı kişileri maske ve mesafeye dikkat etmediklerini bu nedenle vaka sayılarının arttığından yakındılar. Pandemi nedeniyle daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini de belirten vatandaşlar, böyle giderse kısmi kapanmadan tam kapanmaya geçilmesinin de doğru olacağını dile getirdiler.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor
Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor
Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor
Afyonkarahisar'da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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