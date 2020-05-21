Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
21.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:00
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki S.N'nin yanık tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmasına karar verildi.
Bebek, ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü.
Kaynak: AA