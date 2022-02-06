Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde metruk binadaki molozların üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde metruk binadaki molozların üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emrullahoğlu Mahallesi Kantaroğlu Sokak'taki iki katlı metruk binadan kopan moloz parçaları Muharrem Kart'ın (50) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Kart, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kart'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Güncel, Haber

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