Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

18.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:08
Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Otogar Mahallesi 3. Şarampol Caddesi'nde polisten kaçan R.D, R.Y.Y. vee Y.A, kovalamaca sonucu Tuba Camisi arkasında yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar metamfetamin blundu.

Zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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