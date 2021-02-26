Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da 4 ev ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli ile İstanbul'dan metamfetamin getiren 2 şüpheli tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da 4 ev ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli ile İstanbul'dan metamfetamin getiren 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Selçuklu, Karşıyaka, Hasan Karaağaç, Osmangazi ve Yunus Emre mahallelerinde bulunan 4 ev ve bir iş yerine baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır 8 pakette toplam 10,12 gram metamfetamin, 3 ekstazi, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında İstanbul'dan 112 gram metamfetamin maddesi getiren 2 şüpheli daha yakalandı. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan S.Ç. (38), R.A. (33), M.Ç.K. (36) ve adı açıklanmayan 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER