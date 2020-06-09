Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ile rutin yol uygulamalarında 3'ü yabancı uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 206 gram metamfetamin, 80 gram skunk, 9 paket Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu ekiminde kullanılan 14 parça özel düzenek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA