Afyonkarahisar'da uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

04.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:54

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve İzmir'de, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 zanlının ifade işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 zanlının ise arandığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör, tabanca fişekleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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