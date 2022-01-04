Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir taksi şoförünün uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları taksiyi Kacerli Mahallesi Karaca Sokak'ta durdurdu.

Taksi şoförü L.G'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, 5 adet alüminyum folyoya sarılı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen anahtarlık görünümünde hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.G'nin, Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde ise camdan yapılmış 5 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından L.G, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde satışı yapmak" suçundan tutuklandı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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