Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde yaptığı aramada, 1 kilo 120 gram skunk ile 117 gram kokain ele geçirdi.
Polis ekipleri otomobillerdeki B.B, E.A, M.Ö, Y.B. ile Ş.C'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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