Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde yaptığı aramada, 1 kilo 120 gram skunk ile 117 gram kokain ele geçirdi.

Polis ekipleri otomobillerdeki B.B, E.A, M.Ö, Y.B. ile Ş.C'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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