Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 596 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki S.Y, K.T, E.S. ile O.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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