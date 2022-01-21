Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürütülen projeli dosya kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ü.G, T.T, A.K. ile M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 4 şüpheliyi il merkezi, Sinanpaşa ilçesi ve Antalya'da adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.G, T.T. ile A.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Güncel, Haber

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