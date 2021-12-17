Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Antalya'dan Afyonkarahisar'a bir aracın uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gökçealan köyü yakınlarında şüpheli aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir miktar metemfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki C.K, G.U. ile S.B, hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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