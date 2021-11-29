Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler Mahallesi'ndeki bir şüphelinin üst ve ikamet adresinde yaptığı aramada, 197 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ile bonzai, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda İ.Z, M.S. ile H.D. gözaltına alındı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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