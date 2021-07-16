Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte bir adrese düzenlediği operasyonda, 44 gram metamfetamin, 7 sentetik hap, 2 sentetik peçete (kannobionid), pompalı tüfek, 7 mermi, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 710 lira ele geçirdi.

Ekipler, adresteki S.Ç, H.E. ile S.Z'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz