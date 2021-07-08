Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolunda durdurduğu bir araçta 915 sentetik hap, tabanca, şarjör ve 14 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki H.A. ile M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz