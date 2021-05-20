Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Dörtyol Mahallesi'nde şüpheli M.A'nın üzerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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