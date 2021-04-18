Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da iki mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da iki mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet ve Fakıpaşa Mahallesinde belirlediği iki adrese yaptığı baskında, 2 kilo 946 gram esrar, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile 2 altın ve 2 bin 605 lira geçirdi.

Operasyonda Ü.B, Y.B. ile A.A. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı, E.O. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 10:07:08. #1.14#

title