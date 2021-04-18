Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da iki mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da iki mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet ve Fakıpaşa Mahallesinde belirlediği iki adrese yaptığı baskında, 2 kilo 946 gram esrar, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile 2 altın ve 2 bin 605 lira geçirdi.

Operasyonda Ü.B, Y.B. ile A.A. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı, E.O. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz