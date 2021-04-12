Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi ile Gazlıgöl Caddesindeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda ve şüphelilerin üst aramalarında, 26 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1680 lira para ele geçirildi.

Ekipler, U.S, E.U. ve G.S'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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