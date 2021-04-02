Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kente giriş yapan aracı takibe alan ekipleri fark eden şüpheliler, girdikleri ara sokaklarda bir miktar uyuşturucuyu araçtan atmaya başladı.

Ekipler, 3206 Sokak'ta durdurdukları araçta ve yol güzergahında yaptıkları aramada, 78 sentetik hap, 34 gram bonzai, bir miktar metamfetamin, 6 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki R.U, E.A. ile M.C.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Bahar Candan Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Cenk Tosun Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:41:48. #1.15#
title