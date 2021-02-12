Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

12.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:18
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan iki araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alınırken 1'ine de adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan iki araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alınırken 1'ine de adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurduğu iki araçta, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki S.S. ile R.G'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alırken M.B.C'ye de "uyuşturucu madde kullanmak"tan adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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