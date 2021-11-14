Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlından 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Veysel Karani ile Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ve şüphelilerin üst aramalarında 19 gram metamfetamin, 22 sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan A.A. ile A.E'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan M.Ç. ile M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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