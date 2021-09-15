Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 122,56 gram madde ele geçirdi.
Ele geçirilen madde ile 20 kilogram uyuşturucu bonzai üretilebileceği bildirilirken, zanlılar A.T. (48) ve G.A. (40) gözaltına alındı.
AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri