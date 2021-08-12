Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklar beldesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen bir adrese düzenlediği operasyonda, 12 uyuşturucu hap, 19 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ile 11 mermi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan B.Ü. ile O.Ü'ye adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz