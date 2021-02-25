Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:52
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya yolunda durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 17 gram toz esrar ile 2 paket hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki O.K. ile M.F'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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