Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
25.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:52
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya yolunda durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 17 gram toz esrar ile 2 paket hint keneviri tohumu ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki O.K. ile M.F'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz