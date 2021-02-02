Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
02.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:19
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyünde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adrese düzenlendiği operasyonda, 609 gram kubar esrar, 52 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 17 mermi ele geçirdi.
Operasyonda E.K. ve E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz