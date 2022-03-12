Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 bin 54 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 lira ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki M.K. ve D.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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