Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 bin 54 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 lira ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki M.K. ve D.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.