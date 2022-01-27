Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu 2 otomobilde 826 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekipleri otomobil sürücüleri M.K. ile O.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haber

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