Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu 2 otomobilde 826 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Polis ekipleri otomobil sürücüleri M.K. ile O.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel