Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bolvadin'de şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 555 gram metamfetamin ile 51 gram eroin ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki M.S. ile E.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.