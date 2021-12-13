Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 171 gram metamfetamin ile peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki E.Ç. ile A.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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