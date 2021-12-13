Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 171 gram metamfetamin ile peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki E.Ç. ile A.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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