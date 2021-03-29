Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçeye bağlı Düzağaç beldesindeki uygulama noktasında şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 123 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipleri araçlardaki B.Ö, K.D. ile A.İ.U'yu gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. tutuklandı, K.D. ile A.İ.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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