Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir şüphelinin üst ve ikamet aramasında yaptığı aramada 9 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 240 lira ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 şüpheli daha yakalandı.

Ekipler, F.K, H.K ile A.Ş.F'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yaptı.

Emniyette işlemleri tamamlanan H.H.Ç, ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haber

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