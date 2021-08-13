Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu bir araçta 344 gram esrar ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu bir araçta 344 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.K'nin Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Konya'nın Bozkır ilçesindeki adresinde ve arazisinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 300 gram esrar, 75 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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