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AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonu

AA / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda durdurduğu otomobilin bagajında dedektör köpeğin yardımıyla, gizlenen 2 kilogram metamfetamini buldu.

Araç sürücüsü H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonu

AA / Arif Yavuz - Spor Haberleri

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