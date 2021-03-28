Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptığı istihbarı çalışmalarda sonucu şehirlerarası otogarda üzerlerinde sentetik peçeteyle (kannobinoid) yakalanan H.A. ile H.İ.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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