Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

16.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:59
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ile Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Dinar-Çivril kara yolunda durdurduğu bir otomobilde 6 sentetik peçete ile bir miktar eroin ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki Z.Y, K.Y. ile M.K'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yaptı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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