Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.S, H.B. ile Ş.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirdi.

Ekipler, şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz