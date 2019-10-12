Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

12.10.2019 15:59

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalandı.



Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünden uyuşturucu alan bir aracın Bolvadin'e geleceği bilgisini aldı. Durum üzerine hemen harekete geçen ekipler, söz konusu aracı Bolvadin Sanayi Sitesi önünde durdurmak istedi. Ekipleri gören araç sürücüsü belirlenen yerden hızla uzaklaşarak sanayi sitesi içerisine kaçtı. Takip sonucunda 03 FT 771 plakalı aracı durduran ekipler, araç sürücüsü H.Y.'yi burada, aracın yavaşlamasını fırsat bilerek inerek kaçan Y.K. ve İ.B. isimli şahısları da çok uzaklaşamadan yakaladı.



Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyi kullanmak için 3 adet sarma sigara, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan alüminyum folyolar ve iki adet bıçak ele geçirildi.



Trafik timi tarafından araç sürücüsü H.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 36 lira ile ikaz ve uyarılara uymamak gereği 235 lira olmak üzere toplamda 4 bin 271 lira ceza kesildi. Y.K. hakkında ise asal kayıtları dolayısıyla işlem yapıldı. Şahıslar, Bolvadin Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA