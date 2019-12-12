Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

12.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:06
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Afyonkarahisar İl Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.


Jandarma ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaklaşık 3 aylık bir takip sonucu bir süre önce ilk olarak 4 eve baskın düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda 90 adet ecstasy hap ele geçirilirken 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 1 kişi ise tutuklanmıştı.


Aynı operasyon kapsamında devam eden çalışmalar sonucu son olarak 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kemal B. ve İsmail K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi, 1 kişi serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler