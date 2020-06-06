Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da, 7 şüphelinin gözaltına alındığı 3 ayrı operasyonda, 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
06.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:31
Afyonkarahisar'da, 7 şüphelinin gözaltına alındığı 3 ayrı operasyonda, 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 zanlı yakalanırken, 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA