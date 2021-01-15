Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki ayrı operasyonda yakaladığı 3 şüphelinin üst aramasında 110 gram esrar, 20 Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz