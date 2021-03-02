Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk bulvarında durdurduğu bir araçta 21 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki B.D. ile S.Ç'ye adli işlem yaptı.
Başmakçı'da uyuşturucu operasyonu
Başmakçı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Başmakçı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başmakçı ilçe girişinde durdurduğu araçta bir miktar eroin ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki H.U'yu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alırken A.Ö'ye de adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz