Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları

22.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:02
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, belirli miktarlarda metamfetamin, tütüne karıştırılmış sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, araçta bulunan R.E. ve M.Y'yi göz altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Emirdağ'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnkılap Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adrese düzenlenen operasyonda belirli miktarlarda metamfetamin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Operasyonda evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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