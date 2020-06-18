Afyonkarahisar'da uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok, 3 tutuklama kararı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
18.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:28
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis, minibüsteki E.S, E.Y. ile H.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mhkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA