Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlayan yerli aşıya yoğun ilgi - Haberler
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Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlayan yerli aşıya yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı, Hayati Kanat - Sağlık
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Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlayan yerli aşıya yoğun ilgi İlk gün 220 kişi Türkovac aşısı yaptırdı Afyonkarahisar'da sadece Devlet Hastanesinde uygulanmaya başlayan Türkovac aşısına ilgi yoğun oldu.

Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlayan yerli aşıya yoğun ilgi

İlk gün 220 kişi Türkovac aşısı yaptırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sadece Devlet Hastanesinde uygulanmaya başlayan Türkovac aşısına ilgi yoğun oldu.

Türkiye'de uygulanmaya başlayan Türkovac aşısı tüm illere dağıtıldı. Afyonkarahisar'da randevulu olarak sadece devlet hastanesinde uygulanmaya başlayan yeri aşıya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, Türkovac aşısına ilginin bir hayli fazla olduğunu belirterek, "Türkovac aısı Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da sadece Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Halkımızın Türkovac aşısına karşı ilgisi bir hayli fazla. Bize bin 500 doz aşı geldi. Pazartesi günü 220 Salı günü 140 kişi aşıya başvurdu. Randevu alarak gelen her hastamıza Türkovac aşısını yapıyoruz. Bu aşıya ilgili diğer aşılara göre ilk etapta gerçekten yoğun. Milli ve güvenilir aşı olması nedeniyle insanlarımızın tercihi daha fazla" diye konuştu

Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlayan yerli aşıya yoğun ilgi

Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlayan yerli aşıya yoğun ilgi

Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlayan yerli aşıya yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Sağlık

Devlet Hastanesi, Karahisar, Türkiye, Sağlık, Haberler

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