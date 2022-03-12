Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Meslek Yüksekokulu'nun 39 öğrencisi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işaret dili eğitmeni Ayşe Zengin'den 120 saat eğitim aldı.

Kursun sonunda öğrenciler, eğitmenleri Zengin'le birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Hazırlanan video, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstiklal Marşı, Üniversite, Karahisar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title