Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri kırsalda bulunan yaban domuzu yavrusunu biberonla besliyor
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Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri kırsalda bulunan yaban domuzu yavrusunu biberonla besliyor

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri kırsalda bulunan yaban domuzu yavrusunu biberonla besliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Kültür Sanat

Afyonkarahisar'da, kırsalda bulunan ve annesini köpek saldırısı sonucu kaybettiği tahmin edilen domuz yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AKÜREM) gönüllü öğrencilerince biberonla besleniyor.

Afyonkarahisar'da, kırsalda bulunan ve annesini köpek saldırısı sonucu kaybettiği tahmin edilen domuz yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AKÜREM) gönüllü öğrencilerince biberonla besleniyor.

Sultandağı kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan daha göbek bağı bile kopmamış ve 5 günlük olduğu tahmin edilen iki yaban domuzu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak AKÜREM'e getirildi.

İki yavrudan biri çok güçsüz olduğu için hayata tutunamadı. Diğer yavru ise merkezde tedavi ve rehabilitasyona alındı. İlk günlerde hayata tutunması için bir öğrenci yavruyu evinde korumaya aldı. İki saatte bir beslenmesi gereken yavru, sürekli biberonla süt verilerek güçlendirildi.

Daha sonra merkezde kendisi için ayrılan bölüme konulan ve 3 haftalık olan yavru, merkezin gönüllü öğrencileri tarafından özenle besleniyor.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban domuzu yavrusunun hayata tutunması için ellerinden gelen özeni gösterdiklerini söyledi.

Yaban domuzlarının doğa için yararlı hayvanlar olduğunu dile getiren Kandır, şöyle konuştu:

"Allah'ın yarattığı her canlı, doğa için ve dünya için gerekli ve yaradılışlarının bir sebebi var. Domuzların, ormanlardaki toprağı havalandırma, ağaçların sağlıklı yetişmesini sağlama ve leşlerin ortadan kaldırılması gibi önemli görevleri var. Bu hayvanların varlıkları doğa için gereklidir. Besin zincirinde de önemli bir rol oynayarak büyük yırtıcıların evcil hayvan sürülerinden uzak kalmasını sağlıyorlar. Domuzlar ekosistem için gerekli canlılardır."

Kandır, domuz yavrularının küçükken sevimli olduklarını ancak, kendilerinin tedavi amacıyla yaptıkları gibi evde beslenmesinin, hayvansal hastalıkların yayılmasına neden olabileceği için yanlış ve tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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