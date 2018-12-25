Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (2)

SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı sürerken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir' dedi.

Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA